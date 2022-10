centrocampista italiano del Sassuolo classe 1999, nonostante la giovane età si sta imponendo nel campionato di Serie A come uno dei talenti più interessanti del panorama nazionale. Si è raccontato nell’esclusivo Q&A di StarCasinò Sport, il sito d’intrattenimento sportivo Official Infotainment Partnerdi US Sassuolo. Il video dell’intervista è disponibile sul canale YouTube di StarCasinò Sport dalle ore 10:30 di oggi 26 ottobre. Il giovane calciatore si è lasciato trasportare dalle domande di Sara Piccinini per rivelare aneddoti e curiosità e raccontarsi dentro e fuori dal campo. “Qui non c’è la pressione della grande piazza – dice il centrocampista azzurro - Sassuolo è un posto che ti permette di crescere e sbagliare: qui si diventa grandi”. Ma qual è il motivo per cui il club neroverde è così speciale? Secondo il giocatore “tutti, dai dirigenti ai magazzinieri, ti coccolano e ti trattano come un figlio. Ai giocatori piace essere in una famiglia”.Davide ha già segnato otto gol e servito quattro assist nelle cinquanta presenze con la maglia del Sassuolo. Ma c’è un piccolo fattore su cui sa che deve ancora lavorare e si ispira ad uno dei più forti centrocampisti della storia del calcio: “Se potessi, ruberei a Modric la sua visione di gioco. È unica al mondo. È il mio idolo”. Ma non è l’unico fenomeno al quale Frattesi si ispira: “A chi chiederei l’autografo? De Bruyne. E gli chiederei anche qualche consiglio visto che gioca in un ruolo simile al mio”.Convocato in nazionale maggiore da Roberto Mancini, il talento neroverde ha le idee chiare e una spontaneità che lo rendono unico: “Fare gol è una gioia immensa, non solo per me. Faccio contenti i tifosi e… i fantallenatori”. In conclusione, c’è stato spazio anche per qualche curiosità personale: piatto romano più amato? “Cacio e pepe”. Specialità emiliana preferita? “La gramigna”. Supereroe Marvel? “Spiderman: ho visto e rivisto tutti i film e le serie tv”. Questo e molto altro nell’imperdibile intervista realizzata da StarCasinò Sport a Davide Frattesi.