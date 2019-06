Beppe Marotta ha parlato a Milano durante un convegno, andando a stuzzicare, in modo nemmeno troppo velato, la coppia formata da Mauro Icardi e Wanda Nara. Non è un mistero, infatti, che gli sposi argentini e la società nerazzurra siano ai ferri corti da diverso tempo, con Marotta e Conte che vogliono arrivare ad una rottura definitiva col giocatore, ritenuto ormai fuori dal progetto tecnico dell'Inter.



FRECCIATA... SOCIAL - L'amministratore delegato ex Juventus, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha parlato dei social network, strumento del quale Icardi e, soprattutto, Wanda hanno abusato negli ultimi anni; la procuratrice dell'ex capitano nerazzurro, infatti, ha spesso fatto ricorso ai social per comunicare con il club, creando non pochi danni all'immagine dell'Inter. Ecco perché Marotta ha voluto ricambiare lanciando una frecciata piuttosto diretta a Wanda e Icardi: ''I social sono strumenti che non possiamo fermare perché fanno parte della sfera privata dei giocatori e dei loro parenti. Non possiamo arginare Instagram e Twitter. Bisogna far capire che si tratta di strumenti belli ma pericolosi. La caratteristica che serve a un leader è l'adattamento. I social sono una realtà nuova che prima non c'era: quando ho iniziato io non c'erano nemmeno i cellulari...''.