Remo Freuler ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita della sfida Atalanta-Spezia.



"Ci aspetta una partita molto dura: lo Spezia ha vinto anche contro le grandi, sappiamo di affrontare una squadra che vuole giocare e lo fa anche bene. Dovremo stare attenti e giocare il nostro calcio al meglio possibile. Testa altrove? Non credo. Abbiamo lasciato tanti punti contro alcune squadre, dobbiamo vincere oggi e dovremo andare in campo con la testa giusta, senza pensare alla Champions. Rafforzati nonostante il ko con l'Inter? Secondo me sì, perché abbiamo fatto una buona gara. Meritavamo qualcosa in più, ma abbiamo perso, e questi sono forse gli aspetti che dobbiamo migliorare per stare davanti".