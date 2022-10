Intervistato da fcinter1908.it, l'ex portiere di Inter e Fiorentina, Sebastien Frey, ha parlato della sfida tra i viola e i nerazzurri.



“È stata una partita che ha offerto un grande spettacolo, giocata fino in fondo e con tante occasioni da entrambe le parti. Purtroppo la gara è stata macchiata da tanti episodi arbitrali. La vittoria dell'Inter è meritata, è una squadra obiettivamente superiore: io non discuto il risultato, l'Inter è forte e lotta per lo scudetto, ma sul rigore concesso alla Fiorentina c'è un cartellino rosso netto non dato a Dimarco. Mi chiedo: se l'Inter fosse rimasta in 10 già nel primo tempo, la partita sarebbe stata interpretata diversamente, sia da una squadra che dall'altra? Mi dispiace in questo caso per la Fiorentina. Quando ho visto il 3-3 al 90' ho praticamente spento la tv, mi sveglio questa mattina e leggo 3-4 per l'Inter: wow! Dal punto di vista dello spettacolo è stata una gran bella partita: tante occasioni, tanti gol, sono queste le gare dove la gente si diverte”.