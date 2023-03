L’ex portiere di Inter, Parma e Fiorentina, Sebastien Frey, ha parlato del suo connazionale Mike Maignan, reduce dalle grandi prestazioni con la Francia nelle qualificazioni ai prossimi Europei. Lo ha fatto in una diretta Twitch e le sue parole hanno subito scatenato reazioni ostili dei tifosi del Milan.



“Non so se Maignan sia il numero uno al mondo. Sicuramente ha compiuto una bella parata contro l’Irlanda, però io sono riuscito a farne alcune più belle ed appariscenti. E’ difficile trovare un portiere che esca fuori dagli schemi nel campionato italiano, il livello è molto più basso. Quando giocavo io c’erano Peruzzi, Toldo, Buffon...”.



Oltre al miracolo nel finale di Irlanda-Francia, Magic Mike si è reso protagonista nelle due sfide con i Bleus anche parando un rigore a Memphis Depay nel 4-0 dei suoi all'Olanda,