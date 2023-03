Guardate LA CLASSIFICA e scrivetelo nei commenti!

Quando arriva il miracolo, spuntano fuori. Da Gordone Dinoa "Dibu"e "Magic Mike", gli ultimi in ordine di tempo. Se viene fuori la parata super, il richiamo ai grandi voli del passato è immediato. Nella classifica di questa settimana abbiamo cercato (e non è stato semplice) di mettere insieme. In decima posizione abbiamo dato spazio a una new entry,, protagonista di 3 (tre!) interventi miracolosi in soli 4 secondi nella sfida di campionato trae Roma dello scorso febbraio.Siete d’accordo con le nostre scelte?