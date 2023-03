Notte europea per la Juventus, che sfida il Friburgo nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. I bianconeri partiranno dall'1-0 del match dell'andata, deciso dal colpo di testa di Angel Di Maria, che è recuperato, ma non partirà titolare. Stesso discorso per Federico Chiesa, anche lui reduce da un infortunio muscolare. Allegri ritrova Kean, squalificato in campionato. La Juventus non è mai stata eliminata da una squadra tedesca tra Coppa Uefa ed Europa League in nove doppi confronti: l’ultimo risale alla semifinale di Coppa Uefa contro il Borussia Dortmund nel 1994/95.



DOVE VEDERE IL MATCH - La sfida, in programma all'Europa Park Stadion di Friburgo con fischio d'inizio alle 18:45, è visibile in diretta streaming su DAZN e in TV su Sky Sport Uno e Sky Sport, oltre che in chiaro su TV8.



PROBABILI FORMAZIONI



FRIBURGO (4-4-2): Flekken; Kübler, Ginter, Lienhart, Gunter; Doan, Hofler, Eggestein, Grifo; Holer, Gregoritsch. Allenatore: Streich.



JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Danilo, Bremer; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Vlahovic. Allenatore: Allegri.