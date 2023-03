Alla fine Angel Di Maria e Federico Chiesa ce l'hanno fatta, hanno recuperato appena in tempo per partire in direzione Friburgo. Ma Max Allegri sa anche che potrà contare su di loro solo a partita in corso, solo se necessario. Con un occhio di riguardo soprattutto per El Fideo, che per un problema simile aveva di fatto rovinato tutta la sua prima parte di stagione. E per quanto la coperta sia corta, ma non cortissima come altre volte, resta qualche dubbio di formazione in vista della gara di ritorno degli ottavi di Europa League: in attacco c'è Miretti in vantaggio su Kean e Soulé, in difesa c'è Gatti davanti a De Sciglio e Rugani. Per il resto, via libera ai titolarissimi, per il riposto appuntamento a dopo l'Inter.



PROBABILE FORMAZIONE - Questa la formazione privata in rifinitura alla Continassa.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti, Vlahovic. All. Allegri.



A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, De Sciglio, Iling-Junior, Paredes, Barrenechea, Compagnon, Chiesa, Di Maria, Compagnon, Soulé, Kean.



Indisponibili: Alex Sandro, Bonucci, Kaio Jorge, Milik.

Diffidati: Danilo, Miretti.

Squalificati: nessuno.