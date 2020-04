La Roma è ancora in bilico tra Pallotta e Friedkin. Settimana prossima il club giallorosso pubblicherà la relazione semestrale, che sarà analizzata con attenzione dall'acquirente, ancora indeciso su se e come trattare la società. Se dovesse preparare una nuova offerta, sarebbe al ribasso (si parla di 500 milioni) rispetto ai 700 pattuiti a dicembre.



Intanto a Boston il presidente Pallotta è al lavoro per un piano alternativo: cerca nuovi soci per coprire l'aumento di capitale, visto che all'ultima tranche non parteciperà la compagnia alberghiera Starwood colpita dalla crisi economica legata al coronavirus.



La trattativa per il cambio di proprietà avrà ripercussioni anche sul calciomercato. Pallotta si è impegnato a trattenere Zaniolo e Pellegrini, in uscita può essere sacrificato Under.