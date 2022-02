Diciotto marzo. E’ questo il giorno in cui la Roma (e quindi i Friedkin) incontreranno ufficialmente il sindaco Gualtieri in Campidoglio per avviare il progetto stadio. Come risulta a ForzaRoma.info L’appuntamento è stato preso ieri. Il tutto con la collaborazione della banca JP Morgan. I Friedkin si avvarranno esclusivamente di consulenti italiani contrariamente da quanto fatto da Pallotta proprio per evitare i problemi che hanno portato al naufragio del progetto di Tor di Valle. Nessuna indicazione precisa riguardo la zona. I Friedkin, infatti, su questo argomento lasceranno ampia discrezionalità al Comune, ovviamente con alcuni limiti relativi al contesto cittadino. Su alcuni organi di stampa negli scorsi giorni si è parlato molto di Pietralata, ma in realtà il Comune avrebbe anche altre opzioni.