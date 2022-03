Secondo quanto riferito da Il Tempo, l'offerta per l'acquisto del Cannes da parte del proprietario della Roma Friedkin è rientrata nelle ultime tre in valutazione, e sarebbe la preferita dagli attuali proprietari del club francese. L'annuncio potrebbe arrivare già tra 3 o 4 settimane. Oltre a ciò, si starebbe cercando un terzo club europeo da acquistare e un nome potrebbe essere quello del Kortrjik, squadra belga dove attualmente milita in prestito Reynolds.