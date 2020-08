Rosella Sensi, ex presidente della Roma e figlia di Franco, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera per commentare l'acquisto del club giallorosso da parte di Dan Friedkin. Queste le sue parole: "Sono contenta dell’arrivo di Friedkin, ho letto le sue dichiarazioni e mi sembra una persona seria. Mi fa molto piacere leggere che suo figlio Ryan sarà presente a Roma e seguirà da vicino la società: mi piacerebbe conoscerli, visto che non sono riuscita fare la conoscenza del precedente presidente".