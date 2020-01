Dopo il comunicato ufficiale della Roma della scorsa settimana a confermare l'esistenza della trattativa col miliardario statunitense Dan Friedkin per la cessione del pacchetto di maggioranza del club, proseguono sottotraccia i contatti tra le parti per arrivare entro fine gennaio alla definizione della trattativa. L'uomo forte di Toyota negli Usa rimane fermo sulla proposta vicina agli 800 milioni di euro, comprensivi dei debiti e della quota che sarà destinata alla ricapitalizzazione. E presto potrebbe esserci importanti novità anche sul fronte del nuovo stadio della Roma.



Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il sindaco della Capitale Virginia Raggi attende che l'uomo d'affari texano definisca i prossimi passi per l'acquisto della società per poi incontrarlo personalmente e provare a raggiungere un'intesa definitiva sul progetto nell'area di Tor di Valle. Tra febbraio e marzo è previsto l'arrivo in Aula della Convenzione Urbanistica, mentre Vitek si appresta a rilevare dal gruppo Parnasi l'area adibita alla realizzazione del nuovo impianto e mantiene vivi i contatti sia con la Roma che con l'amministrazione comunale.