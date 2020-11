Guido Angelozzi è il volto nuovo nella dirigenza del Frosinone, oggi si è presentando così alla stampa analizzando filosofia della società e gli obiettivi della squadra:



“Qui in Ciociaria spero di portare la stessa filosofia che avevamo al Sassuolo, una piccola realtà che aveva però alle spalle una grande società. Il mio desiderio è esportare qui lo stesso modello: c'è un bell'ambiente e una società ben organizzata che negli ultimi anni ha raggiunto traguardi eccellenti. Ora bisogna migliorarsi. un'idea è sempre aziendale, come filosofia di lavoro, ma adesso serve un cambio al sistema calcio, il Covid-19 ha messo le società sull'orlo del tracollo: è per questo che occorre lavorare sui giovani, sull'organizzazione societaria e tecnica, sull'abbassare i costi di gestione e sull'equilibrio tra entrate e uscite.



I dirigenti? Salvini è ancora in organico a Frosinone, ora è in ferie e quando tornerà parleremo per capire se ci sono i presupposti per continuare, mentre Frara sta già lavorando con me, ha iniziato un suo percorso di crescita: spero di formarlo, di farlo divenire un dirigente importante".



Analisi finale è sugli obiettivi: "Possiamo puntare ad uno dei tre posti che regalano la Serie A, visto che l'anno scorso è stata sfiorata. L'organico è importante e qui si può fare un campionato di vertice. Vorremmo portare poi dei ragazzi del vivaio in squadra. Mercato? Vedremo a gennaio, la società sta rispondendo presente"