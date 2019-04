L'allenatore del Frosinone Marco Baroni ha presentato la sfida di domani contro il Parma: "Ho rivisto la gara con la SPAL e per me abbiamo fatto bene sia nei numeri che nel non concedere nulla all’avversario. In questo momento conta la gara con il Parma. Alcuni devono recuperare le energie, ci saranno dei nuovi innesti in formazione ma per ora non posso valutare perché abbiamo due allenamenti. Ritiro? A me non piace il ritiro, non si trovano soluzioni nello stare chiusi in albergo. C’è stato il ritiro solo per non cercare nulla di intentato in queste tre gare perché sono fondamentali per noi. Anche per Firenze partiremo in anticipo per avere sotto controllo il recupero, l’alimentazione, l’idratazione e tante altre componenti".