Frosinone - Spal 0-1



Sportiello 6: le responsabilità per lui sono quasi sempre limitate. Incolpevole sul goal ospite, può far poco dai pali della porta per aiutare i compagni in campo.



Brighenti 6: rileva lo squalificato Goldaniga. Mancava da tempo all'appello. Gioca una discreta gara fermo nella sua posizione.



Salamon 5: domenica grigia per lui. Il passo felpato pare ancor più macchinoso del solito. Petagna e Antenucci lo stuzzicano sulla tigna e lui paga un conto salato alla cassa.



Ariaudo 5: in chiara difficoltà anche l'ex Cagliari. Al posto di Capuano sembra spaesato al cospetto del treno guidato da Lazzari.



(dal 32' s.t. Dionisi 6: da lodare anche solo per lo spirito battagliero messo sul terreno di gioco. Peccato per la sua prolungata assenza in questa nefasta stagione).



Ghiglione 5.5: Zampagno gli cede il testimone, ma lui lo perde nel viaggio. Manca la sua verve apprezzata nelle scorse apparizioni.



(dal 13' s.t. Ciano 6: risparmiato discutibilmente dall'undici iniziale. Entra e tenta di mescolare le carte del mazzo. Le buone intenzioni non ottengono valide conferme). Paganini 5.5: adattato, con scarsi risvolti, nel ruolo di interno in mediana. Si trova chiuso nel traffico senza l'opportunità di sprigionare rapidità nello spazio.



Viviani 5: abbandona la nave per infortunio nel primo tempo. Prova breve e imprecisa. Sbaglia troppi passaggi semplici per le sue peculiarità da regista.



(dal 29' p.t. Sammarco 6.5: sostanzioso e dominante in zona nevralgica. Dal suo ingresso il centrocampo locale acquista ordine e raziocinio).



Valzania 6: il ragazzo è ambizioso e insiste nelle sortite d'attacco. Giunge, appena può, al tiro dalla media distanza. Ora, però, andrebbe aggiustata la mira.



Beghetto 6: la spinta c'è. Cuore e polmoni sono una sua costante. Da sottolineare, in negativo, solo la scarsa precisione in traversoni e tiri.



Pinamonti 6.5: qui il ragazzo è obiettivamente sprecato. Canta e porta la croce dell'attacco ciociaro. Fare reparto quasi in solitaria per novanta minuti e un lodevole sacrificio.



Ciofani 5.5: alla bandiera gialloblu si può perdonare anche una prestazione sottotono. Oggi non incide come vorrebbe fare ogni volta. Sfortunatissimo nella traversa colpita da posizione ideale.





All. Baroni 5: cosa dire del mister? Evitiamo di cadere nel tranello dei giudizi eccessivamente negativi. Quando le cose non vanno le colpe sono diversificate. Lo specchio tattico ha bloccato, per l'ennesima volta, il meccanismo canarino. Questo Frosinone non può permettersi l'esclusione di Ciano dai titolari.