Marco Baroni, allenatore del Frosinone, parla a Radio 1 dopo il pareggio col Frosinone, che condanna alla retrocessione il club ciociaro: "Cosa ho detto ai miei? Non c’era molto da dire. Oggi è arrivata la matematica che ci condanna alla retrocessione. La cosa importante ora è chiudere il campionato col piglio giusto. Provare a vincere e oggi ci abbiamo provato. Peccato. Con maggiore convinzione potevamo gestire meglio la palla. Rammarico? Non so. Ci è mancato qualche risultato in casa. Non siamo mai riusciti a fare risultati contro le grandi. Ci siamo andati vicini, con Lazio, Roma e Torino. In questo momento ci è mancato quello. Il nostro percorso in casa non è stato l’ideale. Il mio futuro? Pensiamo al presente. Poi si vedrà".