Marco Baroni, allenatore del Frosinone ed ex Juventus, ha parlato a Tuttosport in vista della gara di venerdì: "Rugani e Spinazzola? Sono molto contento per loro, Leonardo lo avevo avuto anche al Siena. Hanno fatto cose straordinarie. Daniele mi impressionò subito per la voglia di migliorarsi in ogni allenamento: così nessun obiettivo è impossibile. Mi fa piacere aver dato loro un piccolo aiuto lungo il percorso: non è facile ritagliarsi spazio in questa Juve, meritano questo palcoscenico. Se mi aspettavo il cambio ruolo di Spinazzola? Sì, perché oltre alla tecnica aveva anche un grande motore, grandi doti di corsa. E nel calcio di oggi entrambe le qualità sono importanti per i terzini".