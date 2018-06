Daniel Ciofani, attaccante del Frosinone, parla a Sky Sport della promozione in Serie A dei ciociari: "La promozione è stata una soddisfazione immensa, dopo due anni che inseguivamo questo sogno. La gara col Foggia ci ha tagliato le gambe, ma questo gruppo di uomini veri si è rialzato alla grande. E' stato fondamentale anche il supporto che il presidente ci ha dato, dimostrandoci di avere grande fiducia in noi. L'uomo simbolo di questa promozione? Non c'è. E' la squadra ad aver conquistato questa Serie A. Potrei citare mio fratello, Ciano oppure Dionisi, Gori e Maiello, ma probabilmente farei torto a qualcuno. Se devo citare qualcuno però scelgo Nicolò Brighenti. Le parole di Stellone? Tengo a lui per tutto quello che abbiamo vissuto insieme negli anni. E' una persona intelligente e capisco che le dichiarazioni rientrino nel gioco delle parti. Il mister deve essere rammaricato solo del fatto che il Palermo non abbia messo in campo la grinta che invece noi abbiamo messo e che ci ha permesso di conquistare la promozione. Il nostro è un percorso figlio del lavoro degli ultimi anni. Per questo credo che le parole lascino il tempo che trovano"