Frosinone-Cittadella 1-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 48' Gori (F), 75' Kouamé (C)



Frosinone (3-4-1-2): Vigorito; M. Ciofani, Terranova, Krajnc; Matarese (84' Frara), Chibsah, Gori, Crivello; Soddimo (67' Koné); Ciano, Dionisi (71' Citro). All. Longo.



Cittadella (4-3-1-2): Alfonso; Salvi, Adorni, Varnier, Benedetti; Bartolomei, Iori, Lora (58' Chiaretti); Schenetti (70' Arrighini); Vido, Strizzolo (54' Kouamé). All. Venturato.



Arbitro: Nasca di Bari.



Ammoniti: 72' Chiaretti (C), 86' Varnier (C), 87' Crivello (F), 90'+3 Ciano (F)



Espulsi: 90'+2 Varnier (C) per doppia ammonizione