Frosinone, dai “nuovi” Soulé e Brescianini ai fattori Zortea-Valeri: mosse DiFra per la rincorsa salvezza

E così, a distanza di novantasette giorni,. Un successo fondamentale che si è aggiunto ai quattro pareggi consecutivi giunti nelle ultime partite e che va ad invertire in modo netto un trend da incubo. Finalmente, si può parlare di cupi e lontani ricordi. Ora i giallazzurri sono temporaneamente quartultimi a quota 31 punti (a pari merito con Empoli e Verona che ieri sera ha perso a Roma con la Lazio), a +3 sull’Udinese terzultima, e possono guardare alle difficili sfide che vedranno impegnate le rivali salvezza tra oggi e domani con latipica

Perché. A dirla tutta, pronosticare l’esito del confronto di venerdì non era esercizio complicato. La retorica suggeriva i connotati della classica gara trappola, la realtà ha esplicitato un dato di fatto: la Salernitana non sta aspettando nient’altro che la conclusione definitiva di un’annata horror.. L’approccio aggressivo ed i ritmi alti imposti ai granata hanno indirizzato subito l’incontro, conmai costretto a scomodarsi dal turno di pattuglia. Leggermente diverso il discorso per, subentrato in avvio di ripresa e chiamato in causa con maggior frequenza. Furore quanto necessario, presidio totale del campo, efficacia nei contrasti, concretezza, applicazione corale nella fase difensiva e voglia di garantire continuità alle ultime buone prove sciorinate. Un mix di aspetti collettivi che si sono andati a ritagliare un ruolo incisivo, caratterizzando la perentoria affermazione conquistata con tanto di, ndr). Riavvolgendo il nastro a poco più di un mese fa, chi lo avrebbe mai detto?

Poi, chiaramente, oltre al contesto squadra ci sono i singoli. E pure qui, le note positive non mancano.segna e il Frosinone vince sarebbe il primo commento scontato da evidenziare. Nell’assioma che tanto fa felici i tifosi giallazzurri, invece, c’è molto altro.. Una creativa mezzala multiuso con licenza di riconoscere in autonomia lo spazio da occupare. Talento e visione al potere. Un po’ come, a sorpresa confermato attaccante aggiunto nella fase di possesso condefilato a sinistra., sulla falsa riga di quanto era già accaduto a Torino. La firma sul raddoppio è divenuta il giusto premio per un tuttofare che merita elogi a dismisura., al di là della rete o dell’assist fornito. Perché nel fluido 3-5-2 proposto da Di Francesco, l’apporto dei quinti diventa vitale e la loro interpretazione del ruolo sta regalando tanto sotto ogni punto di vista. Puntuali nelle corse all’indietro a beneficio della retroguardia, atteggiamento propositivo nelle transizioni. Volti simbolo di un Frosinone che ci crede. Eccome se ci crede.