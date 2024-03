Frosinone, Di Francesco: 'Cerofolini? Decido domani. Provato Seck a sinistra, ecco perché non giocava Ibrahimovic'

Scontro salvezza nella 28esima giornata di Serie A, sabato alle 15 il Sassuolo ospita il Frosinone. Il tecnico dei ciociari Eusebio Di Francesco ha presentato la sfida in conferenza stampa: le sue dichiarazioni.



LA PARTITA - "C'è un insieme di fattori in questa partita, ma alla base c'è che il girone di ritorno è diverso. Hanno cambiato allenatore e non so con quale modulo giocheranno. Mi dispiace per Berardi, l'ho sentito e anche pubblicamente gli auguro il meglio. Siamo due squadre che vogliono fare risultato, loro sono sotto di noi, vogliamo venire fuori da questo momento attraverso una grande prestazione, ma sarà importante il risultato. Gara delicata come le altre a seguire".



FROSINONE O SASSUOLO: CHI HA PIU' DA PERDERE? - "Se dovessimo guardare per come sono state costruite le squadre e per le ambizioni il Sassuolo dovrebbe avere maggiore forza. Noi abbiamo il vantaggio dei punti, ma si deciderà in quei 100 minuti e per ora è 50 e 50. Andremo sicuramente a giocarcela".



CEROFOLINI COME STA? - "Deciderò domani chi giocherà tra i due portieri. Sono in ballottaggio e valuto di settimana in settimana anche in base alla partita e allo stato di forma. Lo avevo già detto prima di far giocare Cerofolini che avrei valutato volta per volta. Per me per un portiere l'aspetto psicologico è ancor più importante di quello tecnico. Valutazione molto delicata che farò anche in base alla delicatezza della partita. Farò una scelta domani".



IBRAHIMOVIC SPARITO DAI RADAR - "Si stanno allenando tutti alla grande, compreso Ibrahimovic che per me aveva perso un po' quella voglia e quell'attenzione che aveva qualche tempo fa. E' un 2005 è normale avere up and down. Ora l'ho rivisto bene. Valuterò. Al momento non posso dire a nessuno che si sta allenando al di sotto delle aspettative".



CARTE A SORPRESA DA PROVARE? - "Indicativamente sono tornati un po' tutti al loro posto ora che abbiamo i terzini. A volte ho messo un centrocampista più tattico o offensivo ma per mie scelte. Giocatori mancini come Ghedjemis, Seck, Soulé si esprimono meglio quando giocano a destra, ma ho provato sia Seck che Ghedjems a sinistra dove riescono ad adattarsi meglio rispetto a Soulé che ad esempio che si trova più a suo agio a destra. Qualche soluzione differente ci sarà ma adesso ognuno è rientrato al proprio posto. Lo vedo anche dalla qualità che esprimiamo durante gli allenamenti. L’unica cosa che adesso ci manca è il risultato importante, il desiderio di portarci a casa qualcosa di importante".



FROSINONE LA SQUADRA DELLE ULTIME 8 IN CLASSIFICA CHE HA OTTENUTO PIU' PUNTI NEGLI SCONTRI DIRETTI - "Sicuramente ci deve far riflettere, prendiamolo come uno spunto positivo e facciamone tesoro. Sicuramente non ci snatureremo, andremo a fare la nostra partita ovviamente con le accortezze giuste che ci vogliono in questo momento della stagione".



VURAL - "Si è fatto male alla caviglia lunedì, è un giocatore che si deve ancora formare sia fisicamente che calcisticamente. Ha buone qualità, centrocampista tecnico ma va ancora formato. Non ha mai giocato in prima squadra ma solo a livello giovanile. Qualche volta andrà a giocare anche in Primavera, ma credo che la società ci abbia visto ancora una volta bene dal punto di vista delle prospettive".



COSA TEME DEL SASSUOLO - "La voglia di rivalsa, è cambiato il tecnico e mi attendo qualche modifica tattica. Noi dobbiamo essere pronti, quindi se ti prepari delle cose e poi ti trovi un'altra squadra davanti, devi essere pronto a rispondere".



CHEDDIRA IN UN MOMENTO DI FORMA - "Un beneficio per tutti? Sicuramente abbiamo bisogno dei gol di tutti e lo dimostra il finale col Lecce. Sono felice per lui, gli posso solo rimproverare qualche gol sbagliato perché per impegno e abnegazione non posso rimproverargli nulla. Durante gli allenamenti vedo una squadra volitiva che si impegna al massimo. Alla lunga saremo ripagati di questo grande impegno. Tornando a Cheddira, quando non giocava si allenava sempre al massimo. Anche chi è entrato domenica lo ha fatto con la giusta mentalità. Stiamo alzando il livello di attenzione e di presenza".