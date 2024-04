Frosinone, Di Francesco: 'Creato tanto, c'è rammarico. Salernitana? Sfida più importante della stagione'

Eusebio, allenatore del, ha analizzato il pari contro ilai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole dopo lo 0-0 contro i granata, nella gara valida per la 33esima giornata."Siamo un po' mancati nell'essere freddo negli ultimi 15 metri. Abbiamo creato tanto, sia su azione che su palla da fermo. Peccato per la poca lucidità, avendo concesso poco al Torino e rischiando nel finale di perderla su quella palla di Zapata"."L'abbiamo fatto anche a Napoli, ma le uscite difensive erano differenti. Volevamo tirare fuori Buongiorno ed entrare con i centrocampisti. Sapevamo come colpire il Torino, peccato non aver sfruttato le occasioni".

"Abbiamo sempre creato e sbagliato tanto, fa parte del processo di crescita. C'è voglia di far bene e ci vuole a volte più qualità nel chiudere certe azioni. Non posso che dir bene alla squadra della prestazione e non possiamo più sbagliare così tanto. Servono i 3 punti, anche se stiamo avendo continuità di risultati"."La più delicata, tutti vedono la Salernitana spacciata e sarà la gara più importante della stagione. Non possiamo sbagliare, ma le partite vanno giocate. Oggi avremmo meritato di più e, per quanto creato, dovevamo essere più cinici negli ultimi metri".