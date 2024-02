Frosinone, Di Francesco: 'La Juventus sta facendo pretattica. Non siamo al top, ma neanche loro'

Mancano due giorni a Juventus-Frosinone, gara in programma domenica alle 12:30 e lunch match della 26esima di Serie A, ma l'allenatore dei ciociari, Eusebio Di Francesco, ha già presentato la gara in conferenza stampa.



ROMA - "Sicuramente con la Roma abbiamo fatto un grande primo tempo. Quando si gioca con una grande squadra, ma anche con le medie non si può pensare di poter dominare per 70-80 minuti, capita anche alle grandi. La differenza sta nel concretizzare quando capitano le occasioni. Dobbiamo comunque sempre imparare a difendere meglio, anche se con la Roma abbiamo dato poche possibilità di essere pericolosa. Non so se a Torino basterà la bella prestazione, sicuramente dovrà girare dalla parte giusta e noi dovremo essere cinici"



MERITIAMO DI PIU' - "Quando si gioca una gara del genere la rabbia è quella di aver fatto una grande prestazione e non essere ripagati. In prospettiva futura bisogna ripulirsi da questo e reagire. La Roma sicuramente quando è in vantaggio sa gestire meglio di altre, però secondo me l'aspetto mentale soprattutto a livello di positività bisogna ricrearlo intorno a questa squadra. Tutti sapevamo di dover affrontare momenti difficili ma penso che chiunque avrebbe firmato per essere ora a 23 punti. Qualcosa prima o poi ci dovrà tornare perché meritiamo di più di quanto abbiamo raccolto"



JUVE CON MODULO DIVERSO - "Cambia tanto, ma ogni giorno leggo modulo diversi. E' pretattica, sono sincero anche noi ci stiamo preparando in diversi modi in base a quello che sarà il loro schieramento. Più che cambiare sistema di gioco, cambiano le caratteristiche dei calciatori in campo"



DIFFICOLTA' - "Abbiamo delle difficoltà ma anche loro. Hanno fatto un grande percorso finora, ora stanno avendo delle difficoltà mi auguro che le avranno per un'altra giornata"