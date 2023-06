Una promozione straordinaria e un progetto da far ripartire. Il Frosinone che si appresta a vivere la stagione del suo ritorno in Serie A deve risolvere un nodo importante: l'allenatore. Così come accaduto un anno fa alla Cremonese con Pecchia, infatti, chi è stato la guida della squadra nella cavalcata vincente dell'ultimo campionato di B ha scelto di lasciare. Fabio Grosso non sarà in panchina col Frosinone nella nuova stagione, ad aspettarlo, con ogni probabilità, c'è la nuova Sampdoria. E così il presidente Stirpe e il direttore dell'area tecnica Angelozzi, dopo le tante intuizioni vincenti degli ultimi anni, stanno valutando tutte le opzioni per prendere la scelta migliore.



APPUNTAMENTO CON DIFRA - Diversi i nomi valutati o accostati al club ciociaro: si va da Pecchia (tutt'altro che certo di rimanere a Parma) ad Alvini, passando per Mignani e D'Aversa. Ma quello in cima alla lista dei desideri dei due dirigenti è Eusebio Di Francesco. Un allenatore in cerca di riscatto dopo le avventure negative con Sampdoria, Cagliari e Verona, che ha lavorato benissimo col Sassuolo (con Angelozzi in società) e, soprattutto, Roma. Tra lunedì e martedì l'appuntamento decisivo, se il progetto Frosinone lo convincerà, Di Francesco sarà il nuovo allenatore giallazzurro.