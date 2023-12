Eusebio Di Francesco, tecnico del Frosinone, commenta il ko contro la Lazio a Sky Sport: "Difficile da spiegare. Dopo l'1-1 ci siamo un po' persi, regalando il secondo gol che ha portato la partita dove volevano loro. Peccati di gioventù ma mi girano un po' le scatole perché facciamo sempre 70' concedendo nel resto della gara tutto quello che non avevamo concesso prima. Dobbiamo crescere perché non si possono buttare nel cestino partite del genere, anche per superficialità. Mi girano perché se trovi una squadra che ti domina dall'inizio lo accetti, ma nel nostro caso per 70' la partita era stata ottima".