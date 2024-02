Frosinone, Di Francesco: 'Queste batoste non aiutano. A casa con la coda tra le gambe'

Intervenuto a Sky Sport, Eusebio Di Francesco, tecnico del Frosinone, ha parlato così nel post partita: "La Fiorentina ci ha fatto tanti goal. La nostra fase difensiva è stata deficitaria, ma dal punto di vista offensivo abbiamo sfruttato poco le occasioni che abbiamo avuto. In settimana avevamo lavorato cercando di andare a limare certe cose, sapendo che la Fiorentina poteva giocare con due punte. Le risposte non sono state le stesse sul campo. Quarta su Soulé non penso sia un semplice fallo da ammonizione. Detto questo abbiamo perso 5-1, stiamo zitti e andiamo a casa con la coda tra le gambe".



SULLA SALVEZZA - "Sapevamo che ci sarebbero stati dei momenti bassi per la squadra, per la giovane età e per l'attitudine di vivere questo campionato. Queste batoste non aiutano, dobbiamo esser lucidi e bravi a ripartire. Ci sono modi e modi di perdere le partite".