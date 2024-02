Fiorentina-Frosinone LIVE dalle 12.30, le formazioni ufficiali

Redazione CM

La Fiorentina cerca di dare una svolta al periodo buio che sta affrontando, dopo la sconfitta-beffa a Lecce, dal canto suo, il Frosinone intende lottare con le unghie e con i denti per tornare a guadagnare punti preziosi in ottica salvezza. I viola non vincono dal 29 dicembre (1-0 in casa contro il Torino). L'andata è finita in pareggio con i gol dei due argentini Soule e Nico Gonzalez, che oggi si scontreranno nuovamente.



Le formazioni ufficiali



FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Mandragora, Duncan; Ikonè, Beltran, Nico Gonzalez; Belotti. All. Italiano



FROSINONE: (4-3-3): Turati; Gelli, Okoli, Monterisi, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Harroui; Soulé, Kaio Jorge, Seck. All. Di Francesco



