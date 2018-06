Federico Dionisi, attaccante del Frosinone, parla a Sky Sport dopo la promozione in Serie A: "Quanto ha pesato l'assenza di Ciofani? Sapevamo dell'importanza di Daniel, soprattutto in quest'annata. La prima parte di stagione da parte mia non è stata delle migliori e così al momento del suo infortunio ho capito che mi sarei dovuto prendere qualche responsabilità in più. Differenze rispetto alla prima promozione in Serie A? Questa è stata molto più combattuta, mentre la prima è arrivata a fari spenti. Abbiamo raggiunto un obiettivo che meritavamo. Una dedica speciale? A mia madre. E' stato un anno difficile, che non potrò dimenticare. Sono felice di aver lottato anche per lei per aver raggiunto questo traguardo".