Il Frosinone muove i primi passi per il mercato di gennaio, come riporta SkySport infatti, sono stati già avviati i contatti con l'Atalanta per Emiliano Rigoni, giocatore argentino che nonostante un ottimo avvio ha poi trovato poco spazio nelle file nerazzurre. Sempre in attacco, Perica è in uscita, probabile approdo in Serie B, sponda Pescara per l'ex Udinese.