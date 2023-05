Festa bagnata, festa fortunata. Ma soprattutto, quel che più conta, festa celebrata:, la vittoria sulla Reggina ha dato alla squadra di Fabiola. Un traguardo meritato, in un campionato di Serie B che vedeva altre squadre, ben più attrezzate, indicate dagli addetti ai lavori a inizio stagione per guadagnarsi le posizioni che avrebbero poi garantito la promozione diretta. E invece il Frosinone ha ribaltato i pronostici, ha dominato e passato in testa alla classifica, davanti a tutti, dalla decima giornata a oggi:Molto, di questo trionfo, è da attribuire all'allenatore del Frosinone:, di aver imparato da qualche errore commesso in passato, di essereche la società mette a sua disposizione. L'aveva fatto l'anno scorso, valorizzando, lo ha rifatto quest'anno. Grazie, anche, a un club che ha creduto in lui: dopo i playoff sfumati all'ultima giornata l'anno scorso,. Il presidente Benitoe il direttore dell'area tecnica Guido(a proposito di scopritori di talento...) avevano visto nell'ex terzino le qualità giuste per fare un salto di qualità. Non si aspettavano neanche loro che il salto sarebbe stato così alto, ma la fiducia e la programmazione avute sono state ripagate.Merito del lavoro, merito degli investimenti. Sulle strutture e sugli uomini:, alladopo Benevento (2017) e Lecce (2022), alla guida di una batteria di giovani. Dal portiere(proprietà Sassuolo) a, arrivato in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei nerazzurri), passando perdi recente. Un gruppo che con idee semplici e ben applicate è diventato squadra e che con la fiducia dei risultati, settimana dopo settimana, è diventato vincente. Un gruppo che ha meritato la Serie A: Frosinone, la festa è qui.