Frosinone-Genoa è il secondo dei due match della 13esima giornata di Serie A in programma alle ore 15 di domenica. Calcio d'inizio al Castellani e partita che sarà trasmessa in tv e streaming da Dazn. Di Francesco conferma Ibrahimovic con Soulé e Reinier, mentre le difficoltà più grandi sono per Gilardino che perde Gudmundsson per infortunio e non recupera Retegui.



PROBABILI FORMAZIONI

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Brescianini, Barrenechea; Soulé, Ibrahimovic, Reinier; Cuni.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Martin; Puscas, Ekuban.