Frosinone, il ds Angelozzi: 'Il Leverkusen interessato al nostro modello. Soulé? Sì, è da Juventus'

Uno dei segreti della promozione del Frosinone dalla Serie B alla A l'anno scorso è: "La promozione è stata un risultato importantissimo - ha detto ritirando il premio Adiscop come miglior direttore sportivo della scorsa stagione - questo premio l'ho ricevuto prima ai tempi dello Spezia e ora con il Frosinone, quindi sono felicissimo e devo ringraziare tutto il mio staff che lavora con me. Il premio lo ritiro io ma è di una squadra: merito di Fabio Grosso e di tutti i calciatori che c'erano".- "Da inizio stagione volevamo arrivare fino in fondo lottando per non retrocedere e ci stiamo riuscendo; mancano tre partite, noi siamo lì. La vittoria del Sassuolo con l'Inter? E' una squadra forte, che ha giocatori importanti, bravi a vincere sia all'andata che al ritorno.e portare avanti un progetto preciso a livello societario. Ci siamo quasi riusciti, ora il sogno è la salvezza".

- "Da qualche anno stiamo portando avanti la valorizzazione di tanti giovani, cosa che magari in Italia si fa meno.. Mi ha chiesto perché in Italia non fanno tutti quello che facciamo noi. Siamo convinti di questo progetto, se saremo di esempio saranno gli altri a dirlo".- "Soulè, Kaio Jorge e Barrenechea sono tutti e tre giocatori bravi, che nella Juventus possono stare; sarà il ds bianconero a decidere.. Abbiamo un bellissimo rapporto con Giuntoli, ma ora siamo concentrati per conquistare la salvezza".