Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, parla a Sky Sport dopo la promozione in Serie A ai danni del Palermo: "Stavolta abbiamo raccolto quanto abbiamo seminato, sia in campionato che nei playoff. Nelle due partite siamo stati superiori al Palermo. Raccogliamo quanto fatto quest’anno e anche l’anno scorso. Adesso siamo andati in A per rimanerci. Faremo gli sforzi necessari per tentare di rimanerci. E’ importante starci, per la città, per la provincia e per la società. L’allenatore sarebbe rimasto anche se fossimo rimasti in B. Per il resto penso sia prematuro fare qualsiasi tipo di considerazione".