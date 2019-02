Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, parla a Il Messaggero in vista della sfida con il Frosinone: "Cuore a metà? Assolutamente no, sarà tutto giallazzurro. È noto che io sia un simpatizzante della Roma, però sabato sera farò ovviamente il tifo per il mio Frosinone. Su questo non potranno esserci incertezze né tanto meno equivoci. Firmerei in anticipo per un punto".