Resta sempre vivo l'interesse di Genoa e Parma su Raffaele Maiello: il centrocampista nativo di Acerra ha giocato 38 gare con i ciociari ed è un punto fermo di Moreno Longo, che non ha intenzione di lasciarlo partire. In entrata il nome caldo è Gabriel, portiere di proprietà del Milan: l'estremo difensore arriverà al Frosinone in prestito con obbligo di riscatto fissato a 3 milioni. Resta forte la pressione sull'Inter per Andrea Pinamonti, 19enne gioellino nerazzurro. Nel radar della società della Ciociaria restano Aleandro Rosi, svicolato dal Genoa e Lykogiannis, 24enne del Cagliari.