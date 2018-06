Da domenica prossima Luca Rigoni non sarà più un tesserato del Genoa.



Il contratto del centrocampista veneto con il club rossoblù scadrà infatti con la fine di giugno e dopo tre stagioni e mezzo contraddistinte da un rapporto fatto da continui alti e bassi le strade del 33enne e del Grifone si divideranno definitivamente.



Una decisione nota da tempo che tuttavia non ha ancora consentito a Rigoni di trovarsi una nuova squadra, sebbene di offerte in questi mesi gliene siano arrivate parecchie, sia dall'Italia che dall'estero, dove in particolar modo sembra piacere soprattutto ad alcune franchigie del campionato americano. La sua intenzione, almeno per il momento, pare però quella di proseguire per almeno un'altra stagione in Serie A dove avrebbe suscitato il fortissimo interesse del neopromosso Frosinone, desideroso di tesserarlo assieme all'altro svincolato del Genoa Aleandro Rosi.

Nelle ultime ore, però, a lui starebbe facendo un pensiero anche un'altra nuova iscritta al prossimo massimo campionato: il Parma. Una destinazione, quest'ultima, che Rigoni sembrerebbe preferire a quella ciociara.