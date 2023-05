Nel Frosinone di Fabio Grosso che ha appena conquistato la promozione in Serie A ci sono cinque giocatori da cerchiare in rosso. Nomi da appuntarsi e mettere lì, da una parte. Non troppo lontano però, perché questi ragazzi possono essere tra le sorprese del prossimo campionato; intuizioni del direttore sportivo Angelozzi che tra tanti prestiti - da Turati (Sassuolo) a Mulattieri (Inter) - ha pescato cinque certezze dalle quali ripartire anche in A. Mercato permettendo...



Sfoglia la gallery per scoprire cinque giocatori decisivi del Frosinone