Qualche anno fa c'è stata un'estate durante la quale Alisson poteva finire al Frosinone. Siamo nell'estate 2015, i gialloblù sono stati appena promossi in Serie A e nell'Internacional giocava un portiere brasiliano che aveva rubato l'occhio al ds Marco Giannitti. Ne parlò con l'allora direttore sportivo della Roma Walter Sabatini e i due provarono a mettere in piedi l'operazione in collaborazione. Alla fine, non se ne fece nulla: Alisson arriverà in giallorosso l'anno successivo quando il Frosinone riscese in Serie B. A raccontare il retroscena è stato lo stesso Giannitti nel nostro format 'Manca solo la firma'.