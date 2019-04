è il posticipo domenicale della, la 13esima del girone di ritorno. Una sfida fondamentale sia per i nerazzurri diche per i padroni di casa allenati daperché, con solo 7 gare a disposizione e un calendario tutt'altro che semplice, conquistare i 3 punti in palio rispettivamente nella corsae in quella perdiventa fondamentale. L'Inter vuole infatti difendere il proprio terzo posto in vista delle due sfide che la vedranno affrontare a San Siro prima la Roma e poi la Juventus. Il Frosinone, esauriti gli scontri diretti, deve sfruttare ogni partita rimasta per cercare di ricucire il -7 che la separa oggi dal Bologna prima delle salve.Tra le squadre contro cui il Frosinone ha perso tutte le gare disputate in Serie A, Inter è l’unica a cui non ha segnato alcun gol (tre sconfitte senza reti all’attivo su tre). Il Frosinone arriva da due vittorie consecutive in Serie A ed è la prima volta per i ciociari nel torneo. È dal 2013/14 che i nerazzurri non ottengono almeno quattro successi di fila in una singola stagione di Serie A contro squadre provenienti dalla Serie B. Solo la Juventus invece ha raccolto più punti in trasferta rispetto all’Inter (27). L’attaccante del Frosinoneha segnato nelle ultime due partite di campionato, nessun giocatore della squadra ciociara è mai riuscito ad andare in gol per tre match consecutivi di Serie A.dell’Inter ha segnato sette delle 10 reti in questo campionato in trasferta.: Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Paganini, Chibsah, Cassata, Valzania, Beghetto; Pinamoneti, Ciofani.: Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.