Frosinone-Juve Stabia 2-2 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 3' Mallamo (J), 9' Brighenti (F), 56' Forte (J), 74' Dionisi rig. (F)



Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Szyminski, Krajnc; Salvi (59' Zampano), Paganini (59' Dionisi), Gori (67' Tribuzzi), Rohdén, D'Elia; Ciano, Novakovich (67' Dionisi). All. Nesta.



Juve Stabia (4-3-3): Provedel; Vitiello, Tonucci, Fazio, Allievi; Calò (70' Calvano), Mallamo, Mastalli; Bifulco (83' Della Pietra), Forte, Di Mariano (88' Ricci). All. Caserta.



Arbitro: Marini



Ammoniti: 17' Forte (J), 75' Ardemagni (F). 83' Tonucci (J), 86' Vitiello (J), 91' Zampano (F).



Espulsi: 90' Ardemagni (F) per doppia ammonizione