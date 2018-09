Una settimana delicata, tre partite in sette giorni per spiccare il volo o per tornare con i piedi per terra. A cominciare dalla partita di domenica sera: campioni d'Italia chiamati alla trasferta del “Benito Stirpe” di: sono queste le partite che negli anni hanno visto la Juve rischiare le figuracce, quelle di cui lo stesso Allegri si fida di meno. Una prova? Proprio quella che ha portato il Frosinone a conquistare, come ricorda la grafica. Uno scivolone da non replicare, con la Juve che al contrario punta al terzo filotto da cinque vittorie nelle prime cinque giornate delle ultime cinque stagioni.– Un fattore in particolare può preoccupare il gruppo di MorenoIl fuoriclasse portoghese si è appena sbloccato in campionato grazie alla doppietta rifilata al Sassuolo. Soprattutto è reduce da quel cartellino rosso rimediato in Champions e vissuto come un'autentica ingiustizia. Che con ogni probabilità si trasformerà in furore agonistico da scatenare sul terreno dello “Stirpe”: Frosinone avvisato...