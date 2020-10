Il nuovo acquisto delGriogrissi è presentato oggi ai tifosi ciociari e alla stampa. Queste sono state le sue parole:“Sono arrivato in una grande squadra, sicuramente per raggiungere l’obiettivo di centrare i playoff per poi andare in serie A. D’ora in poi è importante focalizzarci partita dopo partita, cercare di portare più punti possibile a casa e poi tireremo le somme”.“Ancora non so quale sia il mio ruolo ideale anche se credo che da mezz’ala di cavarmela abbastanza bene. E comunque, in qualsiasi posizione il mister avrà bisogno di me, sa di poter contare sul mio 100%”.“Lo scorso anno sono stato a Pescara ed ho giocato molto. Qui a Frosinone ho questa opportunità in una grande squadra, ripeto, per trovare anche la continuità giusta. A me piace vivere calcisticamente parlando il presente, quindi voglio dare il massimo per questa Società e poi vedremo quello che verrà nel futuro”.“Sotto il profilo personale voglio disputare una stagione importante. Abbiamo una squadra forte, quando ognuno aiuta il compagno accrescono le qualità di gruppo e quelle individuali. Vorrei fare qualche gol in più, mi piace segnare”.“Ho appena detto che non sono soddisfatto di quel dato specifico della scorsa stagione ma è stato un anno difficile per tutti i calciatori del mondo. E se sono qui a Frosinone è anche per riprendermi tutto quello che mi spetta e fare tanti gol. Sono convinto che arriveranno”.“Ripeto, se il mister mi utilizza da mezz’ala potrei arrivare anche a 5-6 gol stagionali. Io provo sempre a tirare nelle condizioni ideali, se non tiri non puoi fare gol e questo è un dato certo nel calcio”.“Certo che possiamo lottare per i primi posti, dobbiamo avere l’atteggiamento giusto. In questa squadra ho visto calciatori forti e di grandissima qualità. La B è un campionato equilibrato, bisogna avere sempre la testa giusta”.“Sono stato in nazionale, ho fatto 3 gare in 7-8 giorni ma il nostro lavoro è giocare al calcio. Non c’è di meglio nella vita. Per cui io sono a disposizione e speriamo di centrare una bella vittoria. E poi vedremo per la successiva. Partita dopo partita chi sta meglio gioca. Però io mi sento bene…”.