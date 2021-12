Ilè sulle tracce didifensore delche si sta mettendo fortemente in mostra in Serie B quest'anno. L'amministratore delegato del club ciociaro,è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del futuro del calciatore:- "L’abbiamo acquistato per 150 mila euro e da inizio campionato ho detto che è un ragazzo da seguire, è un difensore che giocherà dieci anni in Serie A e andrà anche in Nazionale per molto tempo. È un ragazzo che da giovane si era perso per motivi familiari. Adesso ha trovato l’ambiente giusto e sta dimostrando quanto vale. In Italia ci sono pochi centrali così forti".- "Non me l’anno chiesto però dico che Gatti, senza offesa per gli azzurri, starebbe bene al Napoli, alla Juve, all’Inter, al Milan, alla Roma… Potrebbe stare bene a tutti. È un giocatore di 1.94, di grande versatilità, tecnica, personalità, gli manca una cosa: il minutaggio. Due anni fa ha fatto l’Eccellenza, dicevano che era fortissimo solo perché giocava in un campionato minore, poi è arrivato in B e anche qui è il più forte di tutti. È un Chiellini con i pedi di Bonucci, fa anche gol, chi lo prenderà farà un grande affare perché di giovani così forti non ce ne sono. Grandi rapporti con il Napoli, noi abbiamo Zerbin degli azzurri che sta crescendo bene. Per Gatti siamo aperti a discorsi perché siamo una società in crescita, siamo piccoli e abbiamo bisogno dei grandi club. Ci sono altre squadre che lo stanno seguendo, se ne parlerà tanto di questo ragazzo”.