Unasprecona batte il. La squadra dia causa della preparazione iniziata da poco più di una settimana è sembrata un po’ sulle gambe. I biancocelesti ne hanno approfittato sul piano delle occasioni, nelle quali però è mancata la giusta cattiveria.. Il regista ex Liverpool è sembrato quello dei vecchi tempi. Molto attivo in fase di impostazione e dominante nei recuperi palla: ne ha fatti registrare ben 7. 56 minuti che fanno ben sperare in vista del suo rientro a pieno regime. Terza vittoria di misura in questo precampionato per la Lazio. Manca ancora un po’ di brillantezza, ma la prova contro il Frosinone è stata positiva considerando anche leNel primo tempo la Lazio ha avuto due chiare opportunità con Correa, una al 19’ e l’altra al 37’. Sia col destro, che col sinistro, il Tucu si è dimostrato poco concreto. Da registrare anche una traversa di Manuel Lazzari su cross di Kiyine, azione che ha fatto felice Inzaghi poiché conclusa. La notizia negativa è la sostituzione di. Al 7’ il brasiliano è stato costretto a uscire dopo aver subito un brutto colpo da Kastanos. Al suo posto Patric.Il meritato vantaggio biancoceleste è arrivato al 63’. Il Frosinone ha perso una palla sanguinosa al limite dell’area. Immobile ha ringraziato, e di tacco ha servito Correa.. Subito dopo vi è stata un’indicazione interessante. È entrato Caicedo al posto di Akpa Akpro, e Inzaghi ha cambiato il modulo:. Tridente durato 13 minuti, poi spazio al resto della panchina. Nel finale da registrare qualche minuto per il terzo portiere Adamonis, e due occasioni per i biancocelesti, entrambe per Raul Moro (una delle quali però in fuorigioco). Ancora poco cinico il classe 2002. Partita che si è chiusa al 93’.: Iacobucci; Brighenti (D’Elia), Krajnc (58’ Ariaudo), Szyminski (58’ Capuano); Tribuzzi (86’ Coccia), Salvi, Kastanos (79’ Giordani), Vitale (69’ Errico), Beghetto (74’ Ghiazoini); Dionisi, Trotta (69’ Ardemagni).: Bardi, Bastianello, Santarpia.: Alessandro Nesta.: Reina (84’ Adamonis); Luiz Felipe (7’ Patric, 76’ Armini), Acerbi, Radu (69’ Bastos); Lazzari (76’ D. Anderson), Akpa Akpro (63’ Caicedo), Leiva (56’ Escalante), Parolo (76’ A. Anderson), Kiyine (63’ Lukaku); Correa (76’ Jony), Immobile (76’ Raul Moro).: Strakosha.: Simone Inzaghi.: Claudio Campobasso (sez. Formia).