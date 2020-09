ROMA – Non è certamente un segreto che la strategia principale della Lazio è diventata quella di blindare i propri gioielli. Da Immobile a Milinkovic, passando per Luis Alberto e Correa, e senza dimenticarci Caicedo e Lucas Leiva, hanno tutti ricevuto un rinnovo con adeguamento di contratto. All’appello però manca ancora qualcuno, oltre alla risaputa vicenda Acerbi, urge un prolungamento per Luiz Felipe. Il brasiliano al momento è in scadenza 2022, percepisce circa 800mila euro, ed ha gran mercato. Per questo motivo, come riporta Il Corriere dello Sport, il suo rinnovo è vicinissimo. La Lazio è pronta a blindare anche lui sino al 2025. La cifra offerta al calciatore non è ancora nota, ma dovrebbe aggirarsi tra gli 1,5 e i 2 milioni annui.