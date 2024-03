Frosinone-Lazio, le formazioni ufficiali: Cheddira contro Immobile

La 29esima giornata di Serie A, ultima prima della sosta di marzo, chiude i battenti del suo sabato con la sfida tutta laziale tra il Frosinone e la Lazio, due squadre in difficoltà che stanno vedendo scivolare via piano piano tutti gli obiettivi stagionali, la Champions e le zone europee per i biancocelesti e la salvezza per i giallazzurri.



Gelli continua a girare per la lavagna tattica e stavolta avanza la sua posizione nel tridente, c'è Brescianini a centrocampo per il Frosinone con Soulé a supporto di Cheddira in avanti. Immobile guida l'attacco della Lazio dopo le offese subite in settimana che hanno generato tante polemiche, gioca Mandas in porta a causa dell'infortunio di Provedel.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Lirola; Brescianini, Barrenechea, Mazzitelli; Soulé, Cheddira, Gelli. All. Di Francesco



LAZIO (4-2-3-1): Mandas. Marusic, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Martusciello.