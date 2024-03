Frosinone-Lazio, le pagelle di CM: Castellanos è una furia, Immobile distratto. Ispirato Cheddira

Fausto Vassoney

Frosinone-Lazio 2-3



FROSINONE



Turati 6.5: Nega a Immobile l'unica occasione che gli viene concessa per trovare il gol. Nel finale fa un miracolo da vedere e rivedere su Luis Alberto. Può poco sui gol.



Zortea 6: Sempre presente quando cercato da Gelli, nel primo tempo è un treno. Palla millimetrata per Lirola sul gol, ma qualche disattenzione difensiva nel secondo tempo.



Okoli 6: Puntuale nelle chiusure su Immobile, c'è il suo nome sulla serata difficile di Ciro. Non si capisce con Romagnoli in occasione del gol di Zaccagni. Con Castellanos un po' più in affanno.



Romagnoli 5.5: In linea con il compagno di reparto, ma a differenza di Okoli è un po' meno attento in chiusura. Anche sulla sua valutazione pesa la disattenzione sul gol.



Lirola 6.5: Preferito a Valeri, è suo il gol del vantaggio del Frosinone, bravo ad aprirsi e a farsi trovare dal cross di Zortea. In fase difensiva soffre un po' le infuriate di Zaccagni. (Dall'80' Valeri SV).



Brescianini 6: Non si fa intimidire dal centrocampo della Lazio, suo il movimento a liberare Lirola sul primo gol. Lotta e trova geometrie in mezzo al campo. (dal 90' Reinier SV).



Barrenechea 5.5: Attento in copertura, è lui che mette una pezza dove serve. Anche a costo di farsi ammonire.



Mazzitelli 5: Forse il meno in palla del Frosinone, qualche errore in disimpegno e nessun acuto. (dal 62' Seck 5.5: Di Francesco spera in un suo contributo offensivo, ma tocca pochi palloni e non riesce a essere decisivo).



Soulé 6.5: Solita partita "alla Soulé", ma più al servizio dei compagni. Costringe spesso gli avversari al fallo e lì sulla destra non lo prendono quasi mai. Cala nel finale, ma è largamente sufficiente, manca solo il gol.



Cheddira 7: Oggi è ispirato. Tenta una rovesciata nel primo tempo, poi la sua partita prosegue in maniera abbastanza anonima. Fin quando non riprova la rovesciata e questa volta - seppur da distanza ravvicinata - riesce a fare gol. Poi si scatena e si vede annullare la doppietta per fuorigioco. Bomber a intermittenza. (dal 90' Cuni SV)



Gelli 6: Prova a fare il Soulé, ma sul lato opposto. Gli riesce per buona parte del match e insieme a Zortea fa passare una brutta serata a Marusic. (Dall'80' Kaio Jorge SV)



All. Di Francesco 6: Come sempre è il Frosinone a fare la partita per gran parte del tempo. Il risultato non rispecchia quanto visto in campo e lascia con l'amaro in bocca. Come spesso è successo in stagione.



LAZIO



Mandas 5.5: Incolpevole sui gol, para un tiro non troppo insidioso di Soulé nel secondo tempo. Rischia la frittata al 70' ma per sua fortuna Cheddira è in fuorigioco e il gol viene annullato.



Marusic 5: In grande difficoltà su Gelli e Zortea, rischia di regalare un gol al Frosinone con un errore in disimpegno nel primo tempo. Migliora nel secondo tempo sul lato opposto, ma non è la sua serata migliore.



Casale 6: Fatica un po' in marcatura su Cheddira, nella ripresa è più attento e contribuisce al secondo gol di Castellanos.



Romagnoli 6: Da compitino, al pari di Casale deve fare gli straordinari nel secondo tempo per contenere Cheddira. Senza riuscirci sempre.



Pellegrini 5: Si fa ammonire per un fallo su Brescianini e in quell'occasione si fa pure male. Perde decisamente il duello con Soulé. (Dal 46' Lazzari 5.5: Fa il suo, ma niente di più. Si fa ammonire nel finale)



Guendouzi 6: Un po' spaesato nella prima parte di gara, si inventa il pallone per il pareggio di Zaccagni. Escluso l'assist, fa vedere poco.



Cataldi 5.5: Pressato, fa fatica a tenere palla. E' costretto a lottare e a fare tanti falli, forse troppi. (dal 55' Vecino 6: entra insieme a Castellanos. L'impatto non è lo stesso, ma è comunque autore di un finale attento)



Luis Alberto 6: Complice anche la buona prova del centrocampo del Frosinone, mancano le sue magie in mezzo al campo. Il tuffo provvidenziale di Turati gli nega la gioia del gol.



Felipe Anderson 6: Un diesel. Parte piano ma poi ingrana alla distanza. Tocca pochi palloni, ma fa vedere buone cose in ripiego. (dall'82' Isaksen SV)



Immobile 5: E' volenteroso, sì. Si abbassa per dare soluzioni ai compagni, sì. Ma sbaglia diversi appoggi e non è freddo sotto porta. Forse anche influenzato dalle vicende extra campo, rimane incagliato nella morsa di Okoli e Romagnoli. Distratto. (dal 55' Castellanos 7.5: E' una furia. Segna dopo un minuto dall'ingresso in campo e ci mette 5 minuti a trovare la doppietta. Il gemello più bello di Immobile. Decisivo).



Zaccagni 7: Il più cercato dai compagni, volitivo. E' morbido in marcatura su Lirola in occasione del primo gol, ma in fase offensiva è la scheggia impazzita che toglie le certezze al Frosinone. (dall'86' Kamada SV)



All. Martusciello 6.5: Sa che la partita di oggi è la fine di un ciclo ma non si arrende. Non ci pensa due volte a togliere Immobile al 55' una volta capito l'andazzo. La mossa Castellanos stravolge il risultato. Cede il posto a Tudor, ma esce a testa alta.