SPEZIA-FROSINONE 0-1



Bardi SV: una finale da spettatore nel corso della quale si limita a raccogliere un paio di palloni sul fondo. Purtroppo per lui non basta uscire con la maglia pulita per festeggiare.



Brighenti 6,5: ha a che fare con il pericolo pubblico numero uno Gyasi che nonostante dimostri di essere in un ottimo momento di forma raramente riesce ad incidere. Merito suo, ovviamente, che lo disinnesca piuttosto agevolmente.

(dal 40’ st Paganini SV)



Ariaudo 6: usa tutta l’esperienza di cui dispone per stroncare sul nascere le iniziative liguri, approfittando anche della manica larga garantita da un arbitro dal metro decisamente british.



Krajnc 6,5: annulla Nzola seguendolo come un’ombra e anticipandolo costantemente.



Salvi 6: ala quando il Frosinone attacca, terzino quando si difende. Copre l’intera fascia seguendo l’immaginario binario come se fosse un treno.

(dal 32’ st Tribuzzi 6: alza il baricentro dei suoi proponendosi molto in fase di spinta)



Rohden 7: la sua classe e la sua personalità spiccano nella linea mediana dei laziali. Abile e puntuale nel bucare prima la difesa spezzina poi Scuffet nell’azione che riapre le speranze degli ospiti.



Maiello 6,5: spazzino delle vie centrali, pulisce una quantità infinita di palloni. Ruspante.

(dal 40' st Citro SV: prova un paio di volte a piazzare la zampata vincente ma il colpo gli rimane in canna)



Haas 6: rischia un giallo in apertura per fermare Ricci. La sua foga si ferma lì ma non il suo dinamismo che gli consente di risultare un prezioso collante tra i reparti frusinati.



Beghetto 6: più impreciso che sfortunato al 12’ quando il palo gli impedisce di riscrivere la storia della doppia sfida. Ci riprova poco dopo con una botta da fuori murata da Scuffet. Spinge tanto ma non sempre finalizzando la sua corsa nel modo migliore.



Novakovich 5,5: Erlic lo imbriglia quasi sempre e le poche volte che riesce a sguinzagliarsi non sa approfittare della libertà concessagli.

(dal 22’ st Ardemagni 5,5: chili, centrimentri ed esperienza nel convulso finale di gara)



Ciano 6,5: tanto movimento e molta malizia ma per un tempo sembra girare a vuoto. Si rivitalizza nella ripresa e non a caso inventa con un tacco alla Zico l’assist vincente per Rohden.



All. A. Nesta 7: testa bassa e piede schiacciato sull’acceleratore: la partita del suo Frosinone è come ci si aspetta. Nel primo tempo sono almeno tre le palle-gol buone per rimettere in bilico il discorso qualificazione ma nessuna va a buon fine. A cambiare le cose ci pensa Rohden ad inizio ripresa. Ma lo squillo dello svedese, nonostante l'assalto finale, non trova una replica e la marcia del Frosinone si ferma ad un solo gol dalla gloria.