Così Claudio Terzi, capitano della Spezia, ha parlato a DAZN dopo la promozione in Serie A: “Abbiamo fatto un grande calcio durante la stagione. Oggi era una partita molto tesa, non potevamo pensare allo spettacolo. Contava soltanto il risultato, con l'impegno e il sacrificio di tutti siamo riusciti ad entrare nella storia di questo club. Ora dobbiamo soltanto festeggiare. Ci siamo complicati la vita, a cospetto di una grande squadra che ci ha messo in difficoltà fino alla fine. Analizzando tutta la stagione, però, credo che abbiamo meritato la promozione. Voglio dedicare questa gioia immensa alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto e che mi segue da casa".